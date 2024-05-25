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Буддийский Боттас: Мы воспринимаем всех возможностей.

Гонщики Sauber завершили квалификацию в Монако. Валттери Боттас финишировал на 19-м месте. Говорит, что день был сложным. В тренировке утром он немного задел стену, но без серьезных последствий.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2024, 20:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики Sauber завершили квалификацию в Монако. Валттери Боттас финишировал на 19-м месте. Говорит, что день был сложным. В тренировке утром он немного задел стену, но без серьезных последствий. Боттас отметил, что не хватило скорости для прохода во второй сессию. Монако славится своей сложностью, и уик-энд представляет собой настоящий вызов для команды. Гонщику и его команде предстоит провести анализ данных ночью, чтобы найти дополнительные резервы и улучшить показатели к гонке.

Стартовать с последних позиций не обещает быть легким заданием, однако Валттери Боттас сохраняет оптимизм. Он уверен, что на гонке в Монако всё может произойти, и команда готова использовать любой шанс для улучшения своего положения.

На 20-й позиции финишировал китаец Гуаньюй Чжоу. Гонщик отметил, что уик-энд был сложным, а квалификация не принесла желаемого результата. Чжоу признался, что у него возникли сложности с настройкой машины и сцеплением на трассе. Для успешного выступления в Монако требуется уверенность и хорошее сцепление, что позволяет извлечь максимум из каждого круга. Несмотря на старания, Гуаньюй Чжоу признался, что команда пока далеко от лидеров.

Важно отметить, что в гонках в Монако суббота играет ключевую роль, однако итоговый результат формируется во время гонки. Гуаньюй Чжоу понимает важность этой гонки как возможность лучше понять, в чем не хватает команде и гонщику для сокращения отставания и улучшения результатов в следующих заездах.

Источник

Валттери Боттас (26)Гуаньюй Чжоу (16)Sauber (32)

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