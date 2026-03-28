Валттери Боттас: «Команды из средней группы значительно опередили»

Серхио Перес и Валттери Боттас завершили квалификацию Гран При Японии впереди обоих представителей Aston Martin. В команде Cadillac выразили уверенность в своих перспективах на предстоящей гонке, рассчитывая вновь привести обе машины к финишу.

Серхио Перес, занявший 19-е место, отметил, что результаты квалификации и стартовые позиции стали положительным итогом дня для коллектива. Вместе с тем, по словам пилота, у команды есть потенциал для дальнейшего прогресса. Перес добавил, что по ходу сессии возникли определённые трудности с расходом энергии, и выразил надежду на их устранение к воскресной гонке, чтобы выиграть время на трассе. Он подчеркнул, что главная цель — финишировать, а также выразил уверенность в борьбе с соперниками во время заезда.

Валттери Боттас, показавший 20-й результат, охарактеризовал квалификацию как достаточно прямолинейную. По его мнению, средняя группа участников чемпионата опережает команду слишком значительно, однако оба гонщика Cadillac смогли опередить две машины соперников. Боттас отметил, что команда уже получила ценный опыт в ходе уик-энда и с каждым этапом становится всё эффективнее. По его словам, благодаря увеличению прижимной силы улучшилось управление автомобилем, но этого пока недостаточно для уверенного прогресса. Пилот подчеркнул важность дальнейшей работы и внедрения обновлений. Он также добавил, что предстоящая гонка обещает быть интересной, и команда намерена побороться с соперниками на этом этапе чемпионата.