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Воскресная гонка – главное, говорит Валттери Боттас

В пятницу гонщик Валттери Боттас продемонстрировал хорошую форму, проходя во второй раунд квалификации к спринту, тогда как Чжоу Гуаньюй не смог показать такие же результаты и покинул соревнование после первого этапа.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.11.2024, 23:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В пятницу гонщик Валттери Боттас продемонстрировал хорошую форму, проходя во второй раунд квалификации к спринту, тогда как Чжоу Гуаньюй не смог показать такие же результаты и покинул соревнование после первого этапа.

После квалификации Боттас поделился своими впечатлениями, отметив, что его позиция второй части квалификации - это лучший результат в этом сезоне. «Результаты очень плотные, мы пока в самом хвосте, так что я надеюсь, что завтра днем мы пробьёмся в первую десятку. Конечно, мы постараемся сделать все возможное в спринте, но основное внимание уделим основной гонке, где постараемся использовать все шансы», - сказал гонщик.

С другой стороны, Чжоу Гуаньюй поделился, что был близок к прохождению в следующий этап квалификации. «Машина вела себя неплохо. К сожалению, мы ошиблись с выбором времени для финального круга – слишком долго ждали на пит-лейн, из-за чего в начале круга попали в трафик. Обидно, ведь потеряв в первых поворотах по сравнению с предыдущим кругом, я смог отыграть семь десятых в последних», - прокомментировал гонщик.

Условия на трассе были сложными из-за сильного ветра, что создавало сложности при управлении автомобилем в быстрых поворотах. Чжоу Гуаньюй выразил надежду на лучший результат в ближайшей гонке. «Посмотрим, что получится завтра», - заключил гонщик.

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