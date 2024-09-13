Баланс оставляет желать лучшего, - считает Валттери Боттас.

Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу продемонстрировали свои возможности на трассе во время второй тренировки Гран При Азербайджана. Пилоты Sauber отметили, что работа над балансом машины ещё не завершена.

Валттери Боттас показал 15-е время и поделился своим мнением: «Первая тренировка была сложной из-за красных флагов, что не позволило нам преуспеть. Начало сессии отличалось низким сцеплением, что также создавало определённые проблемы.

Мы внесли коррективы в настройки и аэродинамическую составляющую, что улучшило управляемость машины во второй сессии. Однако всё ещё ощущается недостаток сцепления с трассой, и баланс требует настройки. Это то, над чем мы будем работать на протяжении вечера. Наше внимание сосредоточено на повышении скорости и улучшении поведения автомобиля в предстоящих квалификационных заездах».

Гуаньюй Чжоу финишировал 20-м и поделился своими впечатлениями: «Это был непростой день, и у меня смешанные чувства, но мы сумели получить важную информацию. Сцепление с трассой значительно ухудшилось по сравнению с прошлым годом, однако в конце второй тренировки нам удалось немного улучшить баланс машины.

Нам предстоит проделать ещё огромную работу, но я убеждён, что нас ожидает захватывающая квалификация завтра, особенно с учётом постоянного улучшения состояния трассы. Наша команда проанализирует данные и будет продолжать упорно трудиться, чтобы стать лучше во всех аспектах гонки».