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Баланс оставляет желать лучшего, - считает Валттери Боттас.

Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу продемонстрировали свои возможности на трассе во время второй тренировки Гран При Азербайджана. Пилоты Sauber отметили, что работа над балансом машины ещё не завершена.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.09.2024, 19:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу продемонстрировали свои возможности на трассе во время второй тренировки Гран При Азербайджана. Пилоты Sauber отметили, что работа над балансом машины ещё не завершена.

Валттери Боттас показал 15-е время и поделился своим мнением: «Первая тренировка была сложной из-за красных флагов, что не позволило нам преуспеть. Начало сессии отличалось низким сцеплением, что также создавало определённые проблемы.

Мы внесли коррективы в настройки и аэродинамическую составляющую, что улучшило управляемость машины во второй сессии. Однако всё ещё ощущается недостаток сцепления с трассой, и баланс требует настройки. Это то, над чем мы будем работать на протяжении вечера. Наше внимание сосредоточено на повышении скорости и улучшении поведения автомобиля в предстоящих квалификационных заездах».

Гуаньюй Чжоу финишировал 20-м и поделился своими впечатлениями: «Это был непростой день, и у меня смешанные чувства, но мы сумели получить важную информацию. Сцепление с трассой значительно ухудшилось по сравнению с прошлым годом, однако в конце второй тренировки нам удалось немного улучшить баланс машины.

Нам предстоит проделать ещё огромную работу, но я убеждён, что нас ожидает захватывающая квалификация завтра, особенно с учётом постоянного улучшения состояния трассы. Наша команда проанализирует данные и будет продолжать упорно трудиться, чтобы стать лучше во всех аспектах гонки».

Источник

Валттери Боттас (53)Гуаньюй Чжоу (35)Sauber (76)

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