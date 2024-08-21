Технические новинки ждут Чжоу в Зандфорте

Как сообщили в Sauber, Гуаньюй Чжоу получит новейшие обновления на Гран При Нидерландов, аналогичные тем, что были установлены на болиде Валттери Боттаса ещё до летнего перерыва. Сам Валттери оставит своё место за рулём C44 Роберту Шварцману на первой пятничной тренировке.

«Я отлично отдохнул во время летнего перерыва, восстановился и готов к второй части сезона, которую открывает этап в Зандфорте», - поделился Валттери Боттас.

Пилот отметил специфику голландской трассы, где настоящие гонщики могут продемонстрировать свои навыки благодаря сложным поворотам и высоким скоростям. Он также отметил поддержку страстных голландских фанатов, что создает неповторимую атмосферу на гонках.

«Наша команда усердно работала, чтобы проанализировать прошлые выступления и выявить области для улучшения. Квалификация играет важную роль, и мы нацелены на максимум потенциала с самого начала уик-энда. Мы приложим все усилия, чтобы улучшить скорость на трассе и вернуться в борьбу», - добавил Валттери.

Пилот Sauber, Гуаньюй Чжоу, также поделился своими мыслями: «Я с нетерпением жду возвращения на трассу после перерыва. Зандфорт – это уникальный трек с быстрыми поворотами и сложным профилем. Найти правильный ритм на такой трассе – настоящее испытание».

«Мы активно работали над устранением проблем, и я уверен, что наш прогресс будет заметен в этом уик-энде. Я получу те же обновления, что и Валттери, поэтому надеюсь на хороший результат и начало движения вперёд уже в Зандфорте», - заключил Чжоу.