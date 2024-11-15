В Williams приедут в Лас-Вегас две машины

Новости Формулы 1 продолжают радовать болельщиков. Обсуждения о возможном пропуске Williams хоть одной машины на предстоящем этапе в Лас-Вегасе оказались преувеличены.

Информация, полученная корреспондентом Формулы 1 Лоуренсом Барретто, опровергла слухи. Williams подтвердили, что обе машины будут выставлены на гонку.

Барретто передал следующее сообщение от команды: «Только что пообщался с Williams. Они утверждают, что слухи о возможном пропуске этапа в Лас-Вегасе из-за серьезных аварий не соответствуют действительности. Обе машины будут готовы к старту в Неваде, благодаря невероятным усилиям команды и ее поставщиков».