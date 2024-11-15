Главная Новости Williams В Williams приедут в Лас-Вегас две машины
Новости

В Williams приедут в Лас-Вегас две машины

Новости Формулы 1 продолжают радовать болельщиков. Обсуждения о возможном пропуске Williams хоть одной машины на предстоящем этапе в Лас-Вегасе оказались преувеличены.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.11.2024, 18:02·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Новости Формулы 1 продолжают радовать болельщиков. Обсуждения о возможном пропуске Williams хоть одной машины на предстоящем этапе в Лас-Вегасе оказались преувеличены.

Информация, полученная корреспондентом Формулы 1 Лоуренсом Барретто, опровергла слухи. Williams подтвердили, что обе машины будут выставлены на гонку.

Барретто передал следующее сообщение от команды: «Только что пообщался с Williams. Они утверждают, что слухи о возможном пропуске этапа в Лас-Вегасе из-за серьезных аварий не соответствуют действительности. Обе машины будут готовы к старту в Неваде, благодаря невероятным усилиям команды и ее поставщиков».

Источник

Williams (144)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация