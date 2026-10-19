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Williams сообщила о партнёрстве с Klaviyo

Williams заключила многолетний контракт с Klaviyo: с 2027 года компания станет CRM-партнёром команды и поможет персонализировать общение с болельщиками.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.10.2026, 15:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

Williams объявила о заключении многолетнего соглашения с технологической компанией Klaviyo. Начиная с 2027 года она станет официальным CRM-партнёром команды. В рамках сотрудничества Williams будет использовать платформу Klaviyo для персонализированного взаимодействия с болельщиками на разных площадках.

В следующем сезоне логотип Klaviyo разместят на машине FW50, экипировке сотрудников команды и гоночных комбинезонах Алекса Элбона и Карлоса Сайнса.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «В преддверии нашего 50-летия мы гордимся возможностью разделить каждый момент с болельщиками, благодаря которым мы прошли этот путь.

Klaviyo поможет нам стать ближе к ним и предоставит платформу для персонального общения – от публикации новостей в день гонки до новых возможностей для болельщиков, которые мы создаём по всему миру».

Источник

Джеймс Ваулз (166)Williams (641)

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