В Williams могут обойтись одной машиной для тренировок

По неофициальной информации, в команде Williams могут оказаться вынуждены выставить на тренировки только один болид в следующем этапе, вследствие дефицита запчастей.

Причиной такого решения стала нехватка деталей после серии серьезных аварий на предыдущих Гран При. Гонщики Williams попали в пять крупных инцидентов в Мехико и Сан-Паулу, что привело к заявлению руководителя команды Джеймса Ваулза о том, что ни одна команда не смогла бы выдержать такую нагрузку, особенно учитывая ограниченное количество запасных частей.

До завершения сезона осталось провести еще три Гран При, и Williams вынуждены будут максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, чтобы соблюсти свои обязательства перед Формулой-1.

В случае, если придется использовать только одну машину, команда, скорее всего, отдаст предпочтение опытному гонщику Алексу Элбону, в то время как Франко Колапинто возможно придется уступить место. Впрочем, решение об окончательном составе будет принято непосредственно перед стартом.