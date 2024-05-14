Visa RB стремится расширить партнерство с Red Bull и освоить еще больше информации.

Исполнительный директор Visa RB, Петер Байер, выступил с призывом к расширению перечня компонентов, доступных для приобретения у других команд участникам чемпионата.

Он отметил, что бизнес-модель Haas изначально базировалась на партнёрстве с Ferrari, в то время как Aston Martin и Williams имеют контракты с Mercedes не только на силовые установки.

«Мы можем приобретать определённые детали, устанавливать их на свои машины. Это позволяет нам сконцентрироваться на других аспектах, так как у нас ограничены производственные мощности, бюджет и персонал», - цитирует Speedcafe Петера Байера.

Он также отметил, что ранее командам второго эшелона разрешалось использовать клиентские детали для снижения расходов и сохранения конкурентоспособности, но речь не идёт о полном переходе на клиентские машины.

По мнению Байера, разрешение на использование клиентских компонентов имело две цели: финансовую поддержку команд и стимулирование острой борьбы на трассе.

Байер уже встречался с президентом и исполнительным директором Формулы 1, Стефано Доменикали, чтобы обсудить возможное расширение списка компонентов, доступных для приобретения на стороне.

Интерес Visa RB к этой теме объясняется её партнёрством с Red Bull Racing, лучшей командой на текущий момент.

Однако сотрудничество Visa RB и Red Bull Racing вызывает вопросы в паддоке из-за их принадлежности одной австрийской компании.

Байер утверждает, что правила чётко соблюдаются, несмотря на возможность более свободного обмена информацией и ресурсами между двумя близкими командами.

«Все чётко прописано в правилах. Я знаю, как осуществляется контроль. Автоспортивная индустрия в Великобритании тоже сконцентрирована в одном регионе. Это создаёт дополнительные возможности, но аналогичные процессы происходят и здесь», - подчеркнул Байер.