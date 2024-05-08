Память о Стирлинге Моссе почтили в Великобритании

Легендарный британский гонщик Стирлинг Мосс скончался в апреле 2020 года. Из-за пандемии Covid-19 поминальная церемония не состоялась тогда, но только сейчас, спустя четыре года.

На церемонии присутствовали сын Стирлинга – Стирлинг Эллиот Мосс, и его невестка Хелен Джейн Мосс. Среди гостей были Джеки Стюарт, Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл, актер Роуэн Эткинсон, барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон, ведущий Grand Tour Ричард Хаммонд, руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер, исполнительный директор Формулы 1 Росс Браун, отец Льюиса Хэмилтона Энтони и многие другие. Общее число присутствующих превысило 2000 человек.

У аббатства были выставлены легендарные гоночные машины, среди которых Lotus 18, на которой Мосс одержал знаменитую победу на Гран При Монако 1961 года, Ferrari 250GT SWB, Cooper T53 Lowline, Mercedes-Benz 300 SLR. Несколько автомобилей были предоставлены британским клубом гонщиков.