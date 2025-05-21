Главная Новости В США выставлена на продажу уникальная "Волга", оснащенная гидроусилителем, сиденьями от BMW и находящаяся в идеальном состоянии.
Новости

В США выставлена на продажу уникальная "Волга", оснащенная гидроусилителем, сиденьями от BMW и находящаяся в идеальном состоянии.

Уникальный ГАЗ-24 «Волга» с современными опциями поступил на аукцион в США. Реставрированный седан 1978 года привлекает внимание коллекционеров за 2 млн. рублей. Гидроусилитель руля, черно-красные сиденья BMW.
А
Антон Звонкий
21.05.2025, 11:13·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Уникальный автомобиль ГАЗ-24 "Волга" был выставлен на продажу на аукционе в США.

Советский седан был выпущен в 1978 году, но прошел полную реставрацию.

Помимо безупречного внешнего вида, лот порадует дополнительными современными опциями. На него установили гидроусилитель руля и черно-красные сиденья от BMW для комфортной езды.

Что касается технических характеристик, то здесь обошлось без сюрпризов. Мотор на 2,5 литра, задний привод, надежная подвеска - все это находится в идеальном состоянии.

В объявлении указано, что реставрация была выполнена специалистами, что позволило сохранить оригинальные элементы и придать им современный лоск.

Подобные автомобили в таком состоянии, да еще и с повышенным уровнем комфорта и безопасности, встречаются редко. Поэтому данная модель сразу привлекла внимание коллекционеров и любителей ретро авто.

Приобрести уникальный советский автомобиль можно за $25000, что составляет чуть более 2 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Ранее мы писали, в России продают советский ГАЗ-12 ЗИМ по очень бюджетной цене.

Фото: sovietcars.com

Источник

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация