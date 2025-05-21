В США выставлена на продажу уникальная "Волга", оснащенная гидроусилителем, сиденьями от BMW и находящаяся в идеальном состоянии.

Уникальный автомобиль ГАЗ-24 "Волга" был выставлен на продажу на аукционе в США.
Советский седан был выпущен в 1978 году, но прошел полную реставрацию.
Помимо безупречного внешнего вида, лот порадует дополнительными современными опциями. На него установили гидроусилитель руля и черно-красные сиденья от BMW для комфортной езды.
Что касается технических характеристик, то здесь обошлось без сюрпризов. Мотор на 2,5 литра, задний привод, надежная подвеска - все это находится в идеальном состоянии.
В объявлении указано, что реставрация была выполнена специалистами, что позволило сохранить оригинальные элементы и придать им современный лоск.
Подобные автомобили в таком состоянии, да еще и с повышенным уровнем комфорта и безопасности, встречаются редко. Поэтому данная модель сразу привлекла внимание коллекционеров и любителей ретро авто.
Приобрести уникальный советский автомобиль можно за $25000, что составляет чуть более 2 миллионов рублей по нынешнему курсу.
Ранее мы писали, в России продают советский ГАЗ-12 ЗИМ по очень бюджетной цене.
Фото: sovietcars.com