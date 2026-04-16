В Швейцарии вышла книга о профессиональном пути журналиста Роже Бенуа

В истории Формулы 1 уже прошло 1152 гонки, и среди представителей прессы, освещающих мировой чемпионат, встречаются настоящие долгожители. Так, корреспондент швейцарской газеты Blick Роже Бенуа с 1970-х годов посетил 825 этапов Гран При. Коллеги журналиста решили, что столь впечатляющий профессиональный путь достоин отдельного издания.

Недавно в европейских книжных магазинах появилась книга под названием Formel Wahnsinn, что можно перевести как «Безумие на почве Формулы 1». Автором работы значится Даниэль Лой, заместитель главы спортивного отдела Blick, однако Роже Бенуа также выступил соавтором, ведь публикация посвящена его командировкам, необычным случаям, драматическим событиям и, конечно, скандалам, которых в Формуле 1 всегда хватало.

Издательство Beobachter Edition сообщает, что в книге собрано множество статистических данных и уникальные фотографии, часть из которых предоставлена из личного архива Бенуа. Сам ветеран прессы отмечает: «Я просто хотел наблюдать за тем, что происходит. Никогда не думал, что накопится столько историй, но именно так и получилось».



В издании описаны различные эпизоды из жизни Формулы 1. Вот некоторые из них.

Курить вредно

Четвертой гонкой, на которой побывал Роже Бенуа, стал Гран При Италии 1970 года в Монце. По воспоминаниям журналиста, в субботу утром он сидел на пит-уолл с Йохеном Риндтом. Они обсуждали надежность автомобилей Lotus, куря сигару и сигарету, когда мимо прошел Джеки Стюарт. Стюарт сделал Риндту предупреждение: «Немедленно бросай курить или жить тебе осталось недолго».

Спустя три часа Риндт погиб в аварии на Lotus 72C в повороте Parabolica. Он стал единственным гонщиком, посмертно получившим титул чемпиона мира.

Как Бенуа спас Фиттипальди

В 1970-х Гран При Канады проходил на трассе Mosport International Raceway в Онтарио. Бенуа был знаком с офицером полиции по имени Нэнси, служившей в этом регионе. Однажды она пригласила его присоединиться к патрулированию. Во время поездки их обогнал автомобиль на высокой скорости — за рулем оказался Эмерсон Фиттипальди.

Поначалу Фиттипальди был крайне недоволен, увидев Бенуа, но тот объяснил Нэнси, что перед ней — гонщик Формулы 1. В итоге штраф оказался не слишком большим. Позже Фиттипальди поблагодарил журналиста словами: «Не знаю, что ты делал в той полицейской машине, но ты меня спас».

Посадка посреди парковки

Однажды в Имоле Бенуа пригласил Жиля Вильнёва на ужин. Уже стемнело, а гость все не появлялся. Вдруг неподалеку раздался громкий шум — прямо на парковке приземлился вертолет. Это был Вильнёв, который вышел из кабины, подсвечивая себе фонарем. Сегодня за подобное последовала бы немедленная реакция полиции, но в те годы такое считалось вполне допустимым.

Ночь в казино

Около полуночи в отеле Loews в Монако Роже Бенуа встретил Айртона Сенну. Сенна поинтересовался планами журналиста, и оба отправились в казино. Вместо блэкджека, который показался слишком сложным для новичка, они решили сыграть в рулетку. Бенуа предложил делать ставки на 5, 7, 9, 11 и 14. Сначала выпала девятка, затем 14, и Сенна выиграл значительную сумму. После этого Бенуа посоветовал Сенне: «Теперь самое важное – теперь надо отсюда уходить». Сенна был удивлен и рассмеялся.

Берни Экклстоун и Джеймс Хант

Перед Гран При Бразилии 1976 года в Сан-Паулу Бенуа вместе с Берни Экклстоуном, Тедди Майером и Джеймсом Хантом проводили вечер в отеле Hilton, играя в нарды. Когда ресторан собирался закрыться, Экклстоун узнал у официанта его месячный заработок — тот ответил, что получает 50 долларов. Тогда Берни вручил ему 100 долларов и попросил остаться до конца вечера, чтобы обслуживать их стол.

Игроки закончили развлечения к 4 утра. Джеймс Хант был обеспокоен: «Первая тренировка стартует в 10!» Экклстоун его успокоил и предложил встретиться в 8 утра у входа в отель. К назначенному времени их уже ожидал полицейский эскорт из пяти мотоциклов и двух патрульных машин, которые с включенными мигалками сопроводили гостей через весь город. В тот уик-энд Хант завоевал поул-позицию.