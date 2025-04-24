Высокопроизводительная версия Cadillac LYRIQ-V представлена в Шанхае.

Кроссовер Cadillac LYRIQ-V в исполнении IQ Ruige порадовал посетителей Шанхайского автосалона стильным спортивным обвесом, темной передней решеткой и массивным воздухозаборником в виде длинной полосы.

Характерный выступ спереди теперь более выраженный, что способствует улучшению аэродинамики. Габариты кроссовера составляют 5013/1977/1627 мм, с колесной базой в 3094 мм. Также автомобиль получил эксклюзивные 22-дюймовые колесные диски и улучшенную тормозную систему. Подвеска была опущена на 16 мм, а управление стало более отзывчивым.

В салоне "заряженного" кроссовера установлены спортивные кресла с логотипом серии "V". Там же находится 33-дюймовый дисплей с уникальным интерфейсом. Кроме того, автомобиль оснащен аудиосистемой AKG Studio Audio с поддержкой Dolby ATMOS и 23 динамиками, сообщает Autohome.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на Шанхайском автосалоне был представлен новейший концепт-кар Roewe Pearl с необычным дизайном салона.