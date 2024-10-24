Фотографии нового Lexus ES 2026 года утекли в интернет.

Седьмое поколение премиального японского седана Lexus ES присутствует на рынке с середины 2018 года. Хотя информации о презентации нового поколения пока нет, Toyota готовит обновления для этой модели. На китайских платформах обнаружены утечки, предположительно, страницы обновленной модели, позволяющие взглянуть на изменения ожидаемые в 2026 году.

Основываясь на ранее опубликованных тизерах и патентных заявках, поклонники ожидали значительного рестайлинга Lexus ES 2026 по мотивам модели-родственницы Toyota, Camry. Ожидалось изменение фирменной решетки радиатора и появление полностью электрических версий.

Фото: Carsweek.ru

Однако, по последней информации, Lexus решил пойти на более консервативный подход, сосредотачиваясь в основном на обновлениях в интерьере.

Но это не исключает возможности, что обновления коснутся бензиновой версии, которую мы видим здесь, в то время как электрическая модель готовится к более значительным изменениям, как указывают данные из патентов.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы сообщали об обновленной версии спортивного купе Lexus LC. Компания представила пакет Bespoke Build, расширяя возможности кастомизации для ценителей индивидуального стиля. Появившиеся модели LC оснащены новыми подрамниками спереди и сзади, улучшающими общую управляемость автомобиля.