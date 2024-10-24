Фотографии нового Lexus ES 2026 года утекли в интернет.

Седьмое поколение премиального японского седана Lexus ES присутствует на рынке с середины 2018 года. Хотя информации о презентации нового поколения пока нет, Toyota готовит обновления для этой модели. На китайских платформах обнаружены утечки, предположительно, страницы обновленной модели, позволяющие взглянуть на изменения ожидаемые в 2026 году.
Основываясь на ранее опубликованных тизерах и патентных заявках, поклонники ожидали значительного рестайлинга Lexus ES 2026 по мотивам модели-родственницы Toyota, Camry. Ожидалось изменение фирменной решетки радиатора и появление полностью электрических версий.
Однако, по последней информации, Lexus решил пойти на более консервативный подход, сосредотачиваясь в основном на обновлениях в интерьере.
Но это не исключает возможности, что обновления коснутся бензиновой версии, которую мы видим здесь, в то время как электрическая модель готовится к более значительным изменениям, как указывают данные из патентов.
Недавно мы сообщали об обновленной версии спортивного купе Lexus LC. Компания представила пакет Bespoke Build, расширяя возможности кастомизации для ценителей индивидуального стиля. Появившиеся модели LC оснащены новыми подрамниками спереди и сзади, улучшающими общую управляемость автомобиля.