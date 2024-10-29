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Фотографии очень дорогого суперкара Ferrari известного пилота Формулы-1 стали доступны в интернете

Шарлю Леклеру владеет уникальным автомобилем Ferrari SF90 Stradale SF90 XX. Этот суперкар стал первой моделью Ferrari с индексом XX, которую разрешили использовать на обычных дорогах. Фотографии этого редкого автомобиля были сделаны в Монако.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.10.2024, 09:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Шарлю Леклеру владеет уникальным автомобилем Ferrari SF90 Stradale SF90 XX. Этот суперкар стал первой моделью Ferrari с индексом XX, которую разрешили использовать на обычных дорогах. Фотографии этого редкого автомобиля были сделаны в Монако.

Автомобиль сочетает в себе дизайн, схожий с Ferrari Daytona SP3, также принадлежащей Леклеру. У суперкара черный корпус, дополненный тёмно-красными деталями. На боковой двери виднеется номер 16, под которым Леклер выступает за «Скудерию» в Формуле-1.

Этот гибридный автомобиль оснащен V8 двигателем мощностью 758 кВт (1030 л. с.), сообщает издание «Чемпионат».

Ferrari SF90 XX Stradale выпущен ограниченным тиражом в 799 экземпляров (не считая 599 Spider версий SF90 XX). Цена такого суперкара начинается от 770 000 евро, что примерно равно 81 миллиону рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что компания Ferrari разрабатывает новый суперкар с двигателем V12, который заменит модель 812.

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