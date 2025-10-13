В Саудовской Аравии состоялся дебютный этап Extreme H

В 2021 году старт электрической внедорожной серии Extreme E вызвал большой резонанс в мировых СМИ. Это было неудивительно, ведь в турнире приняли участие команды, которыми руководили или владели известные автоспортсмены: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, Дженсон Баттон и Карлос Сайнс-старший.

Дженсон Баттон и Карлос Сайнс лично участвовали в гонках своих коллективов, а Нико Росберг регулярно появлялся на этапах. Такой состав участников обеспечивал проекту устойчивое внимание публики и прессы. Популярность Extreme E была настолько высока, что во втором сезоне была заявлена команда McLaren. Со временем же интерес к серии начал падать.

Ситуация изменилась после того, как организаторы Extreme E объявили о переходе на водородные технологии и смене курса развития. Это повлекло за собой ряд перестановок, в результате которых почти все знаменитые коллективы покинули чемпионат. Итогом стало скромное внимание к дебюту новой водородной серии Extreme H, первый этап которой прошёл в минувший уик-энд в Саудовской Аравии.

Несмотря на внедрение передовых технических решений, таких как автомобили Pioneer 25, интерес со стороны прессы был невысоким. Одной из причин называют неоднократные переносы старта водородной серии и затянувшийся процесс омологации новой техники — многие попросту устали ожидать.

Кроме того, Extreme H утратила прежних звёзд. Сейчас в числе участников только команда JBX напоминает о Дженсоне Баттоне, хотя и здесь осталась лишь изменённая аббревиатура.

Тем не менее, первый этап новой серии состоялся. Победу одержал экипаж Кевина Хансена и Молли Тэйлор, которые ранее выступали за Veloce Racing в Extreme E — команду, с которой когда-то был связан Эдриан Ньюи.

Теперь Хансен и Тэйлор защищают цвета саудовского коллектива Jameel Motorsport. В чемпионате Extreme H заявлены восемь команд. В частности, за шведскую Kristoffersson Motorsport (KMS) выступают Йохан Кристофферссон и Микаэла Олин-Коттулински, добившиеся немалых успехов в Extreme E. Йохан, к примеру, дважды становился чемпионом прежней серии, однако на этот раз их дуэт завершил этап на третьем месте.

Сезон только начался, и впереди у участников ещё много борьбы. Как будут развиваться события в новой водородной серии — покажет время.