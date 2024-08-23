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Штраф за нарушение правил получили и в команде Sauber.

Команда Williams не оказалась единственной, кто получил штрафные санкции за небезопасный инцидент на трассе во время второй тренировки Гран При Нидерландов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.08.2024, 19:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Williams не оказалась единственной, кто получил штрафные санкции за небезопасный инцидент на трассе во время второй тренировки Гран При Нидерландов.

После окончания тренировочной сессии жюри рассмотрело аналогичную ситуацию, произошедшую между Гуаньюя Чжоу и Даниэлем Риккардо. Сотрудники Sauber выпустили Чжоу на трассу прямо перед машиной Риккардо, вынудив гонщика команды RB к резкому замедлению на пит-лейне, чтобы избежать столкновения.

После тщательного изучения всех обстоятельств жюри пришло к выводу, что данная ситуация имеет место из-за ошибки команды, в связи с чем Sauber был оштрафован на пять тысяч евро.

Источник

FIA (107)Даниэль Риккардо (61)Гуаньюй Чжоу (31)Sauber (67)

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