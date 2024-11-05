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Sauber не будет продлевать контракт с Боттасом

Немецкий издатель Auto Motor und Sport раскрыл информацию о будущем гонщике команды Sauber в следующем сезоне. По данным журнала, Валттери Боттас не будет продолжать выступления за команду.На его место придет Габриэль Бортолето.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.11.2024, 11:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Немецкий издатель Auto Motor und Sport раскрыл информацию о будущем гонщике команды Sauber в следующем сезоне. По данным журнала, Валттери Боттас не будет продолжать выступления за команду.

На его место придет Габриэль Бортолето. По информации издания, контракт с молодым пилотом уже подписан, и официальное подтверждение этой информации ожидается в ближайшее время. Решение не анонсировать сделку во время Гран При Сан-Паулу принято для того, чтобы избежать лишнего внимания к новичку на родной трассе.

На данный момент Габриэль Боротолето участвует в соревнованиях Формулы 2 и лидирует в общем зачете за два этапа до завершения сезона 2024 года. Хотя он является частью молодежной программы McLaren, руководство команды не станет препятствовать его переходу в Sauber, учитывая долгосрочные контракты с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

На пресс-конференции в Бразилии глава команды Sauber Андреа Стелла подчеркнул: «Естественно, что другие команды Формулы 1 проявляют интерес к Габриэлю как к потенциальному гонщику. McLaren не будет ставить палки в колесах, если он решит перейти в Формулу 1. В данный момент ведутся переговоры, и мы ждем развития событий».

Источник

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