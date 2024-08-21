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В Петербурге насчитывается порядка 2 миллионов легковых автомобилей.

Объем парка легковых автомобилей в городе Санкт-Петербург продолжает расти и приближается к отметке в 2 миллиона единиц. По информации агентства "АВТОСТАТ" на 1 июля 2024 года в северной столице было зарегистрировано 1 миллион 820 тысяч машин.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.08.2024, 08:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Объем парка легковых автомобилей в городе Санкт-Петербург продолжает расти и приближается к отметке в 2 миллиона единиц. По информации агентства "АВТОСТАТ" на 1 июля 2024 года в северной столице было зарегистрировано 1 миллион 820 тысяч машин. Этот показатель оказался четвертым среди региональных парков, уступая только Москве, Подмосковью и Краснодарскому краю.

Примерно каждый восьмой автомобиль в парке Санкт-Петербурга принадлежит отечественной марке LADA, их доля составляет более 12%, что соответствует 225 тысячам единиц. На втором месте идет корейский бренд Kia с 138 тысячами автомобилей. Замыкает тройку лидеров Volkswagen с 123 тысячами машин. Порог в 100 тысяч зарегистрированных легковых автомобилей также преодолели Hyundai и Renault с 120 тысячами и 111 тысячами автомобилей соответственно.

Несмотря на преобладание марки LADA в общем списке, ее моделей нет даже в первой десятке. Самой популярной моделью оказался Ford Focus с 44 тысячами автомобилей. С небольшим отрывом следуют Hyundai Solaris и Kia Rio, у них по 43 тысячи машин. Немного уступает им Volkswagen Polo с 42 тысячами, а пятое место занимает Skoda Octavia с 34 тысячами автомобилей.

Интересно, что доклад "Парк ТС в РФ на 01.07.2024 г." от агентства "АВТОСТАТ" позволяет узнать, какие модели автомобилей пользуются наибольшей популярностью в других регионах России.

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Легковые автомобили (72)Модели-лидеры (36)Марки-лидеры (39)Hyundai (147)Kia (149)Lada (319)Renault (55)Санкт-Петербург (7)Ford (97)Ford focus (7)Hyundai solaris (7)Kia rio (8)Парк (18)Skoda (61)Skoda octavia (10)Volkswagen (126) Volkswagen Polo (3)

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