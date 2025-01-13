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70-летний Packard Caribbean выставлен на продажу в Самаре

Редкий Packard Caribbean в идеальном состоянии продаётся в Самаре всего за 27 млн рублей. Кабриолет проехал всего 54 200 км и имеет одного хозяина.
РедакцияР
Редакция
13.01.2025, 12:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В одном из автосалонов в Самаре появился уникальный автомобиль Packard Caribbean, который за долгие годы на дорогах проехал всего 54 200 километров. Кабриолет поражает своим идеальным состоянием и отсутствием каких-либо технических проблем.

Этот коллекционный автомобиль оснащен 5,9-литровым восьмисоткой мощностью 212 л.с. в паре с 2АКПП. В России этот раритетный кабриолет появился в 2021 году и с тех пор имеет всего одного владельца.

Среди особенностей этого автомобиля - кожаный салон, электрорегулировка кресел, гидроусилитель руля, вакуумный усилитель тормозов, обогреватель с обдувом лобового стекла, электростеклоподъемники и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

Цена на этот уникальный кабриолет с мягкой крышей составляет 27 миллионов рублей. Эта сумма значительно превышает цены на сходные автомобили на других рынках. Например, в Соединенных Штатах подобные машины продаются по цене от 80 000 долларов (почти 8,2 миллиона рублей по текущему обменному курсу).

Кроме того, стало известно, что в России планируют продать еще один эксклюзивный автомобиль за рекордную сумму. Это Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series, количество которого ограничено 350 машинами. Оценочная стоимость этого автомобиля в России составляет 107 миллионов рублей.

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