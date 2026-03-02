Главная Новости Производство В Рязанской области появится новый завод по выпуску автокомпонентов
Закорд начал строительство завода автокомпонентов в индустриальном парке Рязанский. Инвестиции 1,2 млрд рублей, запуск намечен на осень 2024 года.
Демид Поршнев
Демид Поршнев
02.03.2026, 15:31·1 мин
Фото: Autostat.ru

В Рязанской области стартовало строительство первой очереди завода по выпуску автокомпонентов. Работы ведет компания «Закорд» на территории индустриального парка «Рязанский». Информация об этом размещена в официальном сообществе АО «Корпорация развития Рязанской области» в VK.

Строительство развернулось на участке площадью 5 гектаров. Здесь разместятся производственные цеха, складские помещения, а также административный корпус. В данный момент специалисты приступили к подготовке фундамента будущего предприятия. Общая сумма инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию на заводе будет создано 50 рабочих мест.

Согласно планам, запуск производства намечен на осень текущего года. На начальном этапе предприятие сосредоточится на выпуске воздушных салонных фильтров для автомобилей. В дальнейшем ассортимент выпускаемой продукции планируется расширить. Кроме того, компания рассматривает возможности для увеличения производственных мощностей до крупносерийного уровня.

