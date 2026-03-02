В Рязанской области появится новый завод по выпуску автокомпонентов

В Рязанской области стартовало строительство первой очереди завода по выпуску автокомпонентов. Работы ведет компания «Закорд» на территории индустриального парка «Рязанский». Информация об этом размещена в официальном сообществе АО «Корпорация развития Рязанской области» в VK.

Строительство развернулось на участке площадью 5 гектаров. Здесь разместятся производственные цеха, складские помещения, а также административный корпус. В данный момент специалисты приступили к подготовке фундамента будущего предприятия. Общая сумма инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию на заводе будет создано 50 рабочих мест.

Согласно планам, запуск производства намечен на осень текущего года. На начальном этапе предприятие сосредоточится на выпуске воздушных салонных фильтров для автомобилей. В дальнейшем ассортимент выпускаемой продукции планируется расширить. Кроме того, компания рассматривает возможности для увеличения производственных мощностей до крупносерийного уровня.