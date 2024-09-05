В Ростовской области запланирована распродажа автомобилей чиновников

В Ростовской области готовятся к проведению аукциона, где будут выставлены на продажу автомобили из парка местных чиновников. Всего будет представлено семь лотов, среди которых будут и премиальные иномарки.

По информации аукционистов, на торги планируют выставить четыре автомобиля Chevrolet Niva 2008 года выпуска и три Hyundai Sonata 2007, 2008 и 2009 годов.

Согласно предварительной информации, отпускная цена для автомобилей отечественного производства будет колебаться в диапазоне от 110 до 127 тысяч рублей, в то время как корейские модели оцениваются дороже - от 154 до 233 тысяч рублей. Все цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

Потенциальные участники торгов должны учитывать, что в соответствии с правилами аукциона покупатель обязан внести задаток в размере 10% от стоимости выбранного автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что средняя цена на новые автомобили в России в августе снизилась на 6,6%.