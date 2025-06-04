Wildberries начнет продавать автомобили в Ростове и Краснодаре

В столице уже начал работу сервис Wildberries, который позволяет оплатить автомобиль (или мотоцикл), выбранный на их платформе, банковской картой и забрать его в удобном для покупателя автосалоне-партнере, как это происходит с обычными товарами на пунктах самовывоза. Согласно информации от пресс-службы маркетплейса, следующими в очереди стоят Ростов и Краснодар.

Процесс технически довольно прост: находите на сайте карточку с выбранным транспортным средством, добавляете его в корзину, выбираете удобный дилерский центр для получения покупки. Можно уточнить время работы салона и договориться о времени забора автомобиля или мотоцикла. Оформление заказа происходит на платформе с использованием предоплаты с карты, привязанной к профилю пользователя. После прибытия на место можно тщательно изучить покупку и проверить все документы.

По данным СМИ, на начальном этапе будет доступно более 40 моделей таких производителей, как Chery, Geely, Jetour, а также BMW X7. Стоит отметить, что на платформе представлены только автомобили от официальных дилеров. Эксперты высказали мнение, что данный способ приобретения автомобиля позволяет существенно сэкономить время. Еще одним важным аспектом является фиксированная цена на момент покупки, а не диапазон "от" и "до". Некоторые специалисты считают, что через 2-3 года покупка автомобилей на платформах станет более распространенной, включая услуги трейд-ин и возможность приобретения автомобиля в кредит или рассрочку через маркетплейсы.