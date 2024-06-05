В России снова представлен популярный кроссовер Mazda. Цена приятно удивит

Очередной российский рынок автомобилей пополнился популярным кроссовером Mazda CX-5. Две модели 2024 года выпуска предлагаются покупателям за 3 390 000 и 3 400 000 рублей соответственно. Интересно, что привезены они не обычными дилерами, а через «частников» и посредников из Белоруссии и Новосибирска.

В новой Mazda CX-5 2024 года комплектации Comfort, которая включает в себя множество опций безопасности и комфорта, уже входят фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики света и дождя, светодиодные фары, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и многое другое.

Если кому-то больше подходит более "богатая" комплектация Core, то за нее придется выложить несколько больше, но всегда есть возможность заказать эту модель из Новосибирска по более выгодной цене, нежели в столичных салонах.

Особое внимание уделяется техническим характеристикам автомобиля. В Mazda CX-5 2024 года доступны два двигателя на выбор: 2,0-литровый и 2,5-литровый, с мощностью от 150 до 196 л.с. Предлагается классический шестиступенчатый "автомат" и возможность выбора между передним или полным приводом, в зависимости от комплектации.

Не менее интересным сюжетом стало возвращение на российский рынок компактного автомобиля Suzuki Swift, который славится своей надежностью. После пятилетнего отсутствия Suzuki Swift снова доступен для приобретения, радуя своих поклонников возможностью приобрести этот компактный хэтчбек.