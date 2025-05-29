Skoda вернула в Россию одну из своих самых надежных моделей: теперь она доступна от 2,2 млн рублей.

У дилеров из разных российских городов в продаже появились чешские иномарки Skoda Rapid в китайской спецификации. Согласно данным портала «Автоновости дня», цены на данный автомобиль стартуют от 2,2 миллиона рублей.

Skoda Rapid представлен в кузове «седан», в отличие от привычного нам «лифтбека». Такая модификация является ключевой особенностью для китайского рынка, где лифтбеки Rapid никогда не продавались, а только четырехдверные седаны и хэтчбеки.

Внешне китайская версия автомобиля отличается декоративными элементами и дизайном бамперов, а также радиаторной решеткой. В салоне машины мультимедийная система размещена ниже, однако экран стал крупнее – что соответствует китайским трендам на гигантские дисплеи, практически заполняющие переднюю панель.

Платформа китайской и европейской версий Skoda Rapid одинакова. В роли двигателя выступает 1,5-литровый 112-сильный атмосферный мотор, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, хорошо известной своей надежностью и удобством обслуживания. В целом, сочетание двигателя и трансмиссии оказалось весьма удачным для китайского авторынка.

В более богатой комплектации Skoda Rapid будет стоить от 2 175 000 рублей. В этом исполнении предусмотрены кожаный салон, люк в крыше, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, климат-контроль, камера заднего вида, датчики дождя и света, литые диски диаметром 16 дюймов, «теплые» опции и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, российские автодилеры также начали продавать новые Skoda Kamiq, цена которых начинается от 3,3 миллиона рублей, что является более высокой ценой, чем в Казахстане.

Фото: Autohome.com.cn