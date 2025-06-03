Один из самых долговечных внедорожников вернулся в Россию: цены от 11,3 млн.

Седеместный внедорожник Chevrolet Tahoe пятого поколения появился на российском авторынке через параллельный импорт. Как сообщает портал Carsweek.ru, в конце прошлого года цена автомобиля составляла не менее 10 450 000 рублей. К июню 2025 года количество предложений сократилось, а стоимость модели значительно выросла.

На данный момент у дилеров можно найти внедорожники 2023 года выпуска. Один из продавцов из Рязани предлагает версию High Country с 6,2-литровым 426-сильным бензиновым двигателем за 13,5 миллиона рублей. При наличии акций цена снизится до 12 999 000 рублей (максимальная скидка 501 тысяча).

Автомобиль оснащен кожаным салоном, спортивными передними сиденьями, 22-дюймовыми дисками, беспроводной зарядкой, проекционным дисплеем, многозонным климат-контролем, подогревом и вентиляцией сидений, "зимними" опциями, пневмоподвеской и другими функциями.

Фото: Carsweek.ru

Другой дилер из Москвы выставил на продажу второй автомобиль той же комплектации, но с дизельным двигателем за 11 259 000 рублей. Под капотом этой машины 3-литровый 282-сильный дизель в паре с АКПП и полным приводом. Цена будет скорректирована в соответствии с текущим курсом валют, но экологический сбор уже включен в стоимость.

Третий автомобиль, выпущенный в 2024 году, может быть доставлен под заказ из другого автосалона в Рязани по цене 13 499 000 рублей. Этот вариант оснащен 5,3-литровым 360-сильным бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Carsweek.ru

Недавно эксперты iSeeCars включили Chevrolet Tahoe в список самых долговечных кроссоверов и внедорожников. А также стало известно, что новый спорткар Chevrolet Corvette ZR1 2025 года получил мощность более 1000 лошадиных сил.