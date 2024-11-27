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Один из самых долговечных внедорожников в мире вернулся в Россию.

Большой внедорожник Chevrolet Tahoe теперь доступен на российском автомобильном рынке. В Москве продается автомобиль 2024 года выпуска по цене в 11 миллионов рублей. Информация о комплектации в объявлении отсутствует.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.11.2024, 14:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Большой внедорожник Chevrolet Tahoe теперь доступен на российском автомобильном рынке. В Москве продается автомобиль 2024 года выпуска по цене в 11 миллионов рублей. Информация о комплектации в объявлении отсутствует.

Судя по фотографиям, потенциальные покупатели могут рассчитывать на наличие третьего ряда сидений, виртуальную приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, мультимедийный руль, индивидуальные дисплеи для задних пассажиров, четырехзонный климат-контроль и литые диски черного цвета.

Автомобиль Tahoe оснащен 5,3-литровым 360-сильным двигателем V8 с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В другом автосалоне в Москве предлагается внедорожник в комплектации RST. Этот вариант оснащен тем же двигателем, но мощностью 343 л.с. Цена данного варианта составляет 11 690 000 рублей. Аналогичный Tahoe от продавца из Рязани оценен в 12 миллионов, а в Самаре цена на данный американский внедорожник еще выше - 12,65 миллиона.

Один из дилеров в Красноярске предлагает внедорожник с восьмицилиндровым 6,2-литровым двигателем мощностью 426 л.с. В этом случае стоимость поднимается до 13,2 миллиона.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что российские дилеры начали продавать 7-местные компактвэны Chevrolet Orlando.

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