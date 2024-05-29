Недорогой семейный кроссовер Chevrolet вернулся на российский рынок. Цена приятно удивит.

Один из популярных среди российских водителей кроссоверов Chevrolet Captiva, который ранее был официально представлен на российском рынке, снова доступен для покупки новым автомобилистам. Согласно информации портала «Автоновости дня», на площадке одного из крупных классифайдов в настоящее время можно приобрести несколько экземпляров этой модели, цена которых начинается от 2 700 000 рублей.

За указанную сумму можно приобрести новую пятиместную версию 2022 года выпуска кроссовера Chevrolet Captiva в хорошей комплектации. Один из частных продавцов из города Ставрополь сообщил, что автомобиль оснащен люком в крыше, кожаным салоном, складывающимися зеркалами, камерой заднего вида, системой бесключевого доступа, кнопкой Start-Stop и другими дополнительными опциями.

Фото: Автоновости Дня

Немного дороже, за 2 710 000 рублей, предлагается семиместная версия модели в Подмосковье. По словам продавца, машина была привезена из ОАЭ, прошла полную растаможку с уплатой утилизационного сбора и готова к регистрации в ГИБДД.

Продаваемая модель оснащена комплектацией Premier, которая включает фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажиров, шторки безопасности, кожаную обивку салона, подогрев зеркал и заднего стекла, камеру заднего вида с парктрониками спереди и сзади, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, декоративное освещение салона, мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном, навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шестью аудиодинамиками, полноразмерным запасным колесом и многим другим.

Еще один семиместный Captiva можно приобрести за 2 729 000 рублей в Липецке. Высокая цена зафиксирована также в Белгороде (2 780 000 рублей), Екатеринбурге (2 850 000 рублей), Казани (2 858 000 рублей), Архангельске (2 995 000 рублей) и Астрахани (3 090 000 рублей).

Напомним, что Chevrolet Captiva второго поколения, производящаяся с 2018 года, является модификацией китайского кроссовера Baojun 530, отличающейся преимущественно дизайном радиаторной решетки и элементами брендинга Chevrolet.

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