Недорогой корейский кроссовер снова доступен в России

На российском автомобильном рынке доступен небольшой кроссовер Kia KX1, который был разработан для китайского рынка и теперь поставляется в Россию. Новая партия автомобилей прибыла на отечественный рынок, и, как ожидается, цена на них выросла по сравнению с предыдущим годом. Сейчас Kia KX1 доступен по цене 2,7 млн рублей, в то время как ранее осенью его можно было купить за 2,3 млн рублей. Важно отметить, что новые поступления включают в себя кроссоверы с обширной комплектацией.

Одна из комплектаций называется Sunroof и включает в себя систему климат-контроля, современное головное устройство и камеру заднего вида. Kia KX1 построен на платформе Kia Rio, который пользуется большой популярностью среди россиян. По размерам новый кроссовер немного уступает Kia X-Line и представляет собой очень компактный вариант.

Под капотом Kia KX1 установлен двигатель объемом 1,0 литра и мощностью 100 лошадиных сил. В паре с двигателем идет автоматическая коробка передач, а в качестве привода используются передние колеса.

Фото: Carsweek.ru