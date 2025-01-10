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Недорогой корейский кроссовер снова доступен в России

Компактный кроссовер Kia KX1 поступил в продажу в России за 2,7 млн рублей. Оснащение Sunroof, мотор 1,0 л и мощностью 100 лошадиных сил
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.01.2025, 07:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На российском автомобильном рынке доступен небольшой кроссовер Kia KX1, который был разработан для китайского рынка и теперь поставляется в Россию. Новая партия автомобилей прибыла на отечественный рынок, и, как ожидается, цена на них выросла по сравнению с предыдущим годом. Сейчас Kia KX1 доступен по цене 2,7 млн рублей, в то время как ранее осенью его можно было купить за 2,3 млн рублей. Важно отметить, что новые поступления включают в себя кроссоверы с обширной комплектацией.

Одна из комплектаций называется Sunroof и включает в себя систему климат-контроля, современное головное устройство и камеру заднего вида. Kia KX1 построен на платформе Kia Rio, который пользуется большой популярностью среди россиян. По размерам новый кроссовер немного уступает Kia X-Line и представляет собой очень компактный вариант.

Под капотом Kia KX1 установлен двигатель объемом 1,0 литра и мощностью 100 лошадиных сил. В паре с двигателем идет автоматическая коробка передач, а в качестве привода используются передние колеса.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

 

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