Вернулся в Россию любимый кроссовер Volkswagen. Сколько стоит он?

Легендарный Volkswagen Tiguan, завоевавший сердца россиян своим стилем и надежностью, продолжает покорять российский авторынок. На протяжении многих лет этот кроссовер остается одним из самых популярных в России, и его продажи неизменно высоки. Однако, недавние данные показали, что цены на эту модель немного подросли.

Согласно информации портала «Автоновости дня», в настоящее время новый Volkswagen Tiguan можно приобрести от 2 875 000 рублей. Например, компания из Находки предлагает привезти под заказ переднеприводную версию Tiguan с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Несмотря на отсутствие подробностей о комплектации, на фотографиях в объявлении видно, что автомобиль будет оснащен современными технологиями и комфортабельным салоном.

Фото: Автоновости Дня

По данным источника, все остальные модификации Tiguan, представленные на рынке, имеют стоимость не менее 3,5 миллионов рублей. Например, за 3 509 451 рубля можно заказать аналогичную версию кроссовера в Благовещенске, а за 3 575 000 рублей в Находке предлагается более мощный вариант с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 186 лошадиных сил.

Интересно, что самую доступную версию полноприводного кроссовера Tiguan можно заказать в Москве. Местная компания предлагает привезти из Китая модель с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 220 лошадиных сил, оборудованную полным приводом, по цене 3 600 000 рублей. В то же время аналогичная модель во Владивостоке стоит уже 3 890 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Кроме того, официальный дилер Volkswagen из Москвы привез партию новых Volkswagen Tiguan в комплектации Smart Edition. Эти модели, цена которых начинается от 4 630 000 рублей, оснащены 1,5-литровым 160-сильным бензиновым двигателем, семиступенчатой коробкой передач и передним приводом.

Помимо этого, стало известно, что Mazda CX-5, пользующийся популярностью среди российских автолюбителей, вернулся на российский рынок с более привлекательными ценами. Если ранее цена на импортные экземпляры этой модели начиналась от 3 390 000 рублей, то к августу текущего года минимальная стоимость снизилась до 3 200 000 рублей.