Скода вернулась в Россию по цене Лады

В России уже доступен к приобретению новый чешский лифтбек Skoda Octavia A7 по цене в 1 441 000 рублей. Внешне автомобиль из Чехии практически не отличается от модели, собиравшейся на территории России с 2013 года. Основные изменения заметны на задней части, где установлены узкие горизонтальные фары, похожие на флагманский Superb.

Предполагается, что автомобиль уже прошел необходимую сертификацию, однако продавец не уточняет, включена ли в стоимость транспортный налог.

Skoda Octavia A7 оснащается полуторалитровым 113-сильным атмосферным двигателем, работающим с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Среди опций доступны литые 16-дюймовые диски, управление с мультимедийного руля, информационно-развлекательная система с крупным сенсорным экраном, датчики давления в шинах, 12-вольтовая розетка, функция «старт-стоп», крепления Isofix на заднем ряду и другие возможности.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что чешский бренд готовит к выпуску очень доступный кроссовер Skoda Kylaq по цене в 600 тысяч рублей. Дебют этой модели запланирован на 6 ноября, а автомобиль будет предназначен для индийского рынка.