В Россию снова привезли недорогой и надежный кроссовер Mitsubishi: он доступнее Belgee и Geely

В России организованы параллельные поставки новых кроссоверов Mitsubishi ASX первого поколения из Объединённых Арабских Эмиратов. Этот автомобиль ранее официально реализовывался на российском рынке с 2010 по 2022 год. По данным «Автоновостей дня», из-за невысокой мощности двигателя Mitsubishi ASX попадает под льготный утильсбор, что позволяет предлагать автомобили по цене от 2 346 000 рублей.

Для сравнения, сегодня в официальной продаже находится Belgee X50 белорусской сборки, который в базовой комплектации без скидок оценивается дороже — 2 479 990 рублей. Также Geely Cityray, пришедший на смену Coolray и ставший самым доступным кроссовером марки Geely, стоит не менее 2 849 990 рублей.



Фото: Автоновости Дня

Самые выгодные предложения на Mitsubishi ASX доступны по предварительному заказу. Например, компания из Благовещенска готова доставить автомобиль в комплектации Instyle с тканевым бежевым салоном, кондиционером, четырьмя USB-портами (по два спереди и сзади), мультифункциональным рулём с кожаной отделкой и глянцевыми вставками, медиасистемой с сенсорным экраном и 18-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками за 2 346 000 рублей.

В Тюмени аналогичный автомобиль оценивается в 2 390 000 рублей, в Воронеже — в 2 400 000 рублей, а в Самаре машину можно приобрести из наличия за те же деньги. Кроме того, подобные кроссоверы доступны под заказ в ряде других городов, включая Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь, Владивосток, Уфу, Казань, Забайкальск, Сыктывкар, Омск, Иркутск и другие.



Фото: Автоновости Дня

Если рассматривать автомобили из наличия, то Mitsubishi ASX для стран Ближнего Востока в Москве продаётся минимум за 2 700 000 рублей. В Ульяновске цена достигает 2 950 000 рублей. В Тюмени партия из нескольких автомобилей предлагается по цене от 3 079 000 до 3 179 000 рублей, а в Краснодаре модель с полным приводом оценивается в 3 499 000 рублей. В Екатеринбурге версия Instyle Black Edition с полным приводом обойдётся уже в 3 799 000 рублей.

Все привозимые Mitsubishi ASX оснащаются 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который агрегатируется с вариатором. В зависимости от выбранной комплектации кроссоверы могут быть как с передним, так и с полным приводом.

Ранее сообщалось о начале поставок в Россию новых кроссоверов Toyota Corolla Cross. Эти автомобили также доставляются по параллельному импорту из Китая, Японии и ОАЭ. Минимальная цена, согласно объявлениям в начале марта, стартует от 2 500 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев