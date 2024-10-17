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Возвращение автомобилей Smart в Россию: цена, которая удивит

В России появилась возможность купить электрокар Smart #1 в версии Pro+. Автомобиль был представлен в начале этого года в Китае и теперь добрался до российского рынка благодаря параллельному импорту.
А
Антон Звонкий
17.10.2024, 22:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России появилась возможность купить электрокар Smart #1 в версии Pro+. Автомобиль был представлен в начале этого года в Китае и теперь добрался до российского рынка благодаря параллельному импорту.

Электрокар доступен с одним или двумя электромоторами, но на данный момент в Россию поставляется базовая версия с одним 275-сильным электродвигателем. Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч всего за 6,7 секунды. Ему также предоставлена батарея емкостью 62 кВт/ч, обеспечивающая запас хода до 420 километров. Кроме того, новинка поддерживает быструю зарядку.

Российским покупателям предлагается электрокар в хорошей комплектации. В таком автомобиле предусмотрен обширный набор современных систем безопасности и водительских помощников, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, мультимедийная система с сенсорным экраном и навигацией, виртуальная приборная панель, панорамная крыша и многое другое. Кресла впереди имеют электропривод и поддержку поясницы.

Для отделки интерьера используется экокожа, также присутствует атмосферная подсветка. На крыше Smart #1 установлены рейлинги, а автомобиль движется на 19-дюймовых колесных дисках.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о выходе обновленной модели Citroen e-C4 в Европе.

Источник

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