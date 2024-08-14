Ещё один китайский кроссовер пополнит российский авторынок

На официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» автомарка опубликовала загадочный пост, намекая на предстоящий релиз интересного автомобиля. Подпись была краткой, не раскрывая подробностей о новинке.

По мнению экспертов в сфере автомобилестроения, на изображениях, опубликованных в посте, возможно изображен обновленный вариант кроссовера Changan CS75 Plus. Этот автомобиль был анонсирован для российского рынка еще летом. Предположительно, в Россию доставят последнюю версию Changan CS75 Plus, которая уже дебютировала на внутреннем рынке весной 2023 года. Этот паркетник отличается от предыдущих моделей измененным дизайном с выразительной безрамочной решеткой радиатора в стиле Uni-K и Uni-T.

На данный момент у официальных дилеров в России можно приобрести Changan CS75 Plus 2019 года выпуска. Согласно информации, полученной изданием «Российская газета», новый Changan CS75 Plus поступит в продажу на российском авторынке в конце сентября или в октябре текущего года.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о том, что китайский автопроизводитель Changan представил свой новый гибридный кроссовер-пикап под названием Changan Nevo E07.