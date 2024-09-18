В Россию привезут еще один китайский седан на смену «Элантре»

Новый седан GAC Empow, который появится в продаже в первом квартале 2025 года, готовится выйти на рынок, чтобы составить конкуренцию знаменитым китайским моделям, таким как Changan Uni-V, Chery Arrizo 8 и Dongfeng Shine Max. Еще одним серьезным соперником для Empow станет Hyundai Elantra, который продолжают поставлять на российский авторынок неофициальные посредники.

В длину новинка достигает 4,7 метра при колесной базе чуть больше 2,7 метра.

На внутреннем рынке автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Представленный вариант будет базовым. Также будет доступен более мощный двигатель - 2-литровый с 265 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Для поклонников гибридных автомобилей автопроизводитель подготовил 238-сильную гибридную версию. Дизайн седана GAC Empow может немного различаться в зависимости от выбранной версии автомобиля.

Какой именно внешности придется добраться до России, не уточняется. На домашнем рынке седан доступен от 118 000 юаней. Максимальная цена достигает 158 000 юаней, что составляет примерно 1,51-2,02 миллиона рублей.



Фото: Carsweek.ru



Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что стоимость эксплуатации китайского кроссовера GAC GS8 в России за 5 лет составит 2,86 миллиона рублей.