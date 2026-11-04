В Россию привезли самый надежный внедорожник Toyota: сколько стоит «живучий» аналог Land Cruiser

Рамный внедорожник Toyota 4Runner, неоднократно входивший в рейтинги надежности, появился на российском рынке. Согласно объявлениям на классифайдах, к началу ноября по всей стране продавалось несколько десятков таких «рамников». Автомобили доступны как из наличия, так и под заказ, а цены начинаются от 10 600 000 рублей.

Как выяснили «Автоновости дня», за эту сумму во Владивостоке готовы привезти под заказ черный внедорожник в комплектации TRD Off-Road Premium. При этом продавец предупреждает, что окончательная стоимость может отличаться от заявленной. Она будет зависеть от курса валют, расходов на логистику, таможенного оформления и других факторов.

В оснащение версии TRD Off-Road Premium входят 18-дюймовые литые диски, «внедорожные» шины Michelin All-Terrain и рейлинги на крыше. Также предусмотрены 8-позиционная электрорегулировка передних сидений, подогрев руля и боковых зеркал, однозонный климат-контроль и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Кроме того, автомобиль получил электропривод багажника с датчиком движения, медиасистему с 14-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, премиальную аудиосистему JBL с 14 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона и комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0.

Следующее по стоимости предложение размещено в Кирове. Там за 11 000 000 рублей предлагают привезти под заказ Toyota 4Runner в комплектации Limited. В линейке 4Runner она считается версией «премиальный комфорт»: основное внимание уделено отделке, удобству и технологиям, а не экстремальному бездорожью.

Такой Toyota 4Runner оснащен 20‑дюймовыми легкосплавными дисками и рейлингами на крыше. В список оборудования также входят адаптивная регулируемая подвеска с электрическими амортизаторами, кожаная отделка сидений, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 14-дюймовым сенсорным дисплеем.

В Москве аналогичный внедорожник в исполнении Limited продается из наличия за 11 470 000 рублей. В Самаре автомобиль с той же комплектацией, но из будущей поставки, стоит на 130 тыс. рублей дороже.

Все перечисленные автомобили оснащены бензиновой «турбочетверкой» i-Force объемом 2,4 литра. Двигатель развивает 278 л. с. и 512 Нм крутящего момента. В паре с ним работает восьмиступенчатый «автомат», а привод у внедорожника только полный — с раздаточной коробкой и функцией принудительной блокировки дифференциала.

Гибридный Toyota 4Runner в комплектации Trailhunter продается в Москве за 12 890 000 рублей. Его силовая установка i-Force Max развивает 326 л. с. и объединяет бензиновый мотор объемом 2,4 литра с электродвигателем и классическим восьмиступенчатым «автоматом». В Красноярске такой внедорожник стоит почти на миллион дороже — 13 800 000 рублей.

Trailhunter — самая «экспедиционная» и технически подготовленная к бездорожью версия в линейке. В ее оснащение входят специальная подвеска Old Man Emu с выносными резервуарами, силовые стальные пластины на днище, защитные пороги и встроенный компрессор для подкачки шин. Для салона предусмотрена практичная отделка SofTex.

Фото: Автоновости Дня

Гибридные внедорожники в исполнении Platinum стоят в Москве еще на 100 тыс. рублей дороже — от 12 990 000 рублей. Это топовая «люксовая» комплектация, для которой доступны 20‑дюймовые диски в темном дизайне, чёрная решётка радиатора, чёрные эмблемы и чёрные рейлинги.

Также Toyota 4Runner Platinum получил подогрев и вентиляцию передних сидений, подогрев сидений второго ряда, кожаную отделку сидений с перфорацией и контрастной прострочкой, а также проекционный дисплей (HUD) на лобовое стекло.

Ранее стало известно о ввозе в Россию партии из нескольких сотен новых седанов Toyota Camry в 80-м кузове. Автомобили выпущены совместным предприятием GAC-Toyota для китайского рынка. В ноябре цены на них на одном из классифайдов начинаются от 3 415 000 рублей.

В октябре Toyota 4Runner возглавил рейтинг самых надежных автомобилей на рынке США, которые с наибольшей вероятностью проедут 200 тыс. миль (322 тыс. километров) без серьезных ремонтов. Для этой модели показатель составил 48,1%.

Ранее Toyota 4Runner также занял первое место в рейтинге самых «живучих» кроссоверов и внедорожников, не доставляющих серьезных проблем даже после достижения пробега в 300 тыс. километров. Вероятность отсутствия крупных поломок у него оказалась такой же, как у Toyota Land Cruiser, — 47,5%.

Автор: Иван Бахарев