Первые минивэны Wey 80 были доставлены в Россию. Фото автомобилей сделали.

Редакция портала Quto поделилась фотоснимками нового минивэна Wey 80, предназначенного для российского рынка. Первые экземпляры автомобиля поступили в один из автосалонов Москвы.

Китайский автогигант успешно прошел все этапы необходимой сертификации. Результатом стала постановка роскошного однообъемника на отечественный авторынок. Внушительные размеры новинки: длина машины составляет 5045 миллиметров, а колесная база – 3085 мм. Внутри минивэна предусмотрено семь посадочных мест.

Фото: Carsweek.ru

Стандартная версия автомобиля укомплектована гибридной трансмиссией мощностью 487 лошадиных сил. В ее состав входят 1,5-литровый 156-сильный турбомотор, а также пара электродвигателей.

Топовая комплектация минивэна рассчитана на шесть человек и оснащена комфортабельными «капитанскими» креслами на втором ряду. По габаритам данный вариант немного крупнее: длина увеличивается до 5405 мм, а колесная база – до 3275 мм. Однако данная модификация менее мощная. Здесь установлена трансмиссия мощностью 458 лошадиных сил и более емкий аккумулятор на 44,3 киловатт-часа вместо стандартных 38. Новый минивэн сможет проехать на одном заряде до 170 км вместо обычных 140 км.

Продажи Wey 80 планируют начать до конца ноября. Самая доступная версия автомобиля обойдется покупателям в 8 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее в продажу поступил гибридный кроссовер Wey 07 по цене 6 799 000 рублей, также представленный на российском автомобильном рынке.