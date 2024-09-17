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Россия получила одного из самых долговечных внедорожников в мире

Новые модели внедорожников Toyota Sequoia появились на российском автомобильном рынке благодаря частным поставкам через механизмы разрешенного параллельного импорта.
РедакцияР
Редакция
17.09.2024, 15:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новые модели внедорожников Toyota Sequoia появились на российском автомобильном рынке благодаря частным поставкам через механизмы разрешенного параллельного импорта. Сегодня в наличии можно найти автомобили 2023 – 2024 годов выпуска в различных городах, включая Владивосток, Смоленск, Новосибирск, Тамбов, Томск и Тверь. Об этом сообщает информационный портал «Автоновости дня», проанализировав предложения на российских сайтах объявлений. Некоторые продавцы имеют машины в наличии, в то время как другие готовы привезти их под заказ.

Toyota Sequoia, огромный и мощный японский внедорожник, завоевал популярность благодаря своей долговечности и выносливости. В августе 2024 года эту модель признали одной из самых долговечных в мире, по результатам исследования, проведенного порталом iSeeCars. Специалисты портала проанализировали данные о пробеге миллионов автомобилей, учитывая их год выпуска, и установили, что Sequoia имеет потенциал проехать более 402 тысяч километров в 36,4% случаев, что в 4,7 раза превышает показатели среднестатистического внедорожника.

На российском рынке представлены как заднеприводные, так и полноприводные модели Toyota Sequoia, цены на которые начинаются от 9,2 млн рублей. Самая дорогая версия в топовой комплектации доступна за 13,8 млн рублей, но также существуют предложения и дороже – более 18 млн рублей.

Все внедорожники Toyota Sequoia, предлагаемые на российском рынке, оснащены гибридной установкой i-Force Max, включающей в себя бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра с двойным турбонаддувом и электромотор, работающие в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Общая мощность агрегата составляет 437 лошадиных сил.

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