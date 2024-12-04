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Новый семейный Renault с салоном от «Дастера»: цена в России?

Новинка на российском авторынке — Renault Express. Минивэн, который появился в стране на замену «Ларгусу», пользуется спросом у автолюбителей, готовых потратить более 3 миллионов рублей на комфортное и функциональное транспортное средство.
РедакцияР
Редакция
04.12.2024, 12:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Новинка на российском авторынке — Renault Express. Минивэн, который появился в стране на замену «Ларгусу», пользуется спросом у автолюбителей, готовых потратить более 3 миллионов рублей на комфортное и функциональное транспортное средство. Уже сейчас Renault Express доступен для покупки на двух крупных классифайдах по цене от 3 030 000 рублей.

Особенности новинки включают в себя широкие сдвижные двери, салон, частично позаимствованный у популярного Renault Duster, и современную мультимедийную систему EasyLink с 8-дюймовым дисплеем. Внешний вид украшают простые «галогенки», два ряда сидений и удобный трехместный диван на втором ряду, который делает багажник вместительным — до 3000 литров.

Фото: Автоновости Дня

Цены на Renault Express постепенно увеличиваются. Несколько месяцев назад его можно было купить за менее чем 3 миллиона, а сейчас стоимость стартует от 3 030 000 рублей. В комплектации предусмотрены кондиционер, мульти-руль, камера заднего вида, парктроники и круиз-контроль.

Разница в цене между автосалонами из Москвы и Подмосковья может составлять до 200 тысяч рублей, причем в Владивостоке и Хабаровске стоимость Renault Express начинается от 3 700 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Технически все версии Renault Express одинаковы: под капотом установлен 108-сильный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Автоматической трансмиссии, популярной у других моделей Renault, здесь нет.

Кроме того, на российском рынке вернулась купе-кроссовер Renault Arkana, которая представлена в обновленной версии под именем Samsung XM3. Цена на эту модель стартует от 3 000 000 рублей.

Источник

Renault (65)

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