Новый седан Toyota по цене ниже, чем «Москвич», появился в России

Автомобиль Toyota Vios, широко популярный в Азии, наконец добрался до российского автомобильного рынка, где считается «одноклассником» LADA Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Согласно информации портала «Автоновости дня», сегодня эту модель можно найти в продаже как минимум на двух крупных площадках по цене от 2 170 000 рублей.

На данный момент в продаже имеется всего один новый экземпляр Toyota Vios 2023 года выпуска, предлагаемый крупным автодилером из Санкт-Петербурга. По сравнению с некоторыми конкурентами, такими как базовая LADA Vesta Sportline и «Москвич 6», цена этой модели выглядит более привлекательной - от 2 273 000 и 2 200 000 рублей соответственно.

Хотя конкретная комплектация не была озвучена, можно предположить, что в автомобиль входят пластиковый руль с частичной мультифункциональностью, тканевая обивка сидений, аналоговая приборная панель, кондиционер, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, а также электрорегулировка и подогрев боковых зеркал заднего вида.

Фото: Автоновости Дня

С точки зрения технических характеристик, Toyota Vios оснащается 1,5-литровым 109-сильным двигателем, работающим в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Привод этой модели, как и у большинства автомобилей в данном классе, только передний.

Кроме того, к недавним поступлениям на российский рынок автомобилей можно отнести еще одну новинку - компактный кроссовер Nissan Kicks. Несмотря на то, что для российских покупателей этот автомобиль является менее знакомым, он способен успешно конкурировать с китайскими аналогами как по оснащению, так и по цене, которая на одном из автомобильных сайтов в настоящее время начинается от 2 500 000 рублей.