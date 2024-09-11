Новый кроссовер Kia с ярким дизайном уже в России

Интересно, что цены на эти модели стали еще более привлекательными. Если в июне стоимость этих кроссоверов начиналась от 3 455 000 рублей, то к сентябрю минимальная цена снизилась до 2 700 000 рублей, сообщили в «Автоновости дня».

Сейчас из Москвы компания предлагает заядлым автолюбителям возможность приобрести этот кроссовер за 2 700 000 рублей. Автомобиль будет поставлен в комплектации Wonderful Edition, которая включает предустановленный блок ЭРА-ГЛОНАСС, камеру кругового обзора, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, кожаную отделку интерьера, панорамную крышу и 18-дюймовые литые диски.

Фото: Автоновости Дня

По цене 3 100 000 рублей такой же автомобиль можно купить в Бузулуке, Оренбургская область, а в Липецке, Челябинске и Воронеже его стоимость уже составляет 3 390 000, 3 455 000 и 3 550 000 рублей соответственно.

Кроссоверы Kia Sportage Ace, независимо от места продажи, технически полностью идентичны. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 161 лошадиная сила, в паре с шестиступенчатой «автоматом» и передним приводом.

Как отмечается, представленные в России «китайцы» в большинстве своем значительно дороже. Например, цена на Chery Tiggo 8 Pro Max стартует от 3 200 000 рублей, на Geely Atlas — от 3 229 990 рублей, а Changan Uni-K продается минимум за 3 639 900 рублей.

Напомним, что Kia Sportage Ace был впервые представлен в ноябре 2020 года на автосалоне в Гуанчжоу. Он построен на платформе Hyundai ix35 и имеет сходство с большим кроссовером Sorento. Производством занимается китайское совместное предприятие Dongfeng-Yueda-Kia.

Ранее было объявлено, что Kia Seltos, бывший конкурент Hyundai Creta в России, также вернулся на рынок «серым» путем. В конце августа на одном из сайтов объявлений можно было увидеть более 150 таких автомобилей, самая низкая цена составляла 2 150 000 рублей.