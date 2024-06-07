В Россию доставили новый аналог автомобилей «Рио» и «Солярис»

На российский автомобильный рынок начали поступать новые модели японских седанов Suzuki Ciaz. Об этом сообщает портал "Автоновости дня". Интересно, что на данный момент поставки не являются массовыми.

Самая доступная версия автомобиля доступна по цене 2 199 990 рублей. Несмотря на привлекательную стоимость, необходимо отметить, что это автомобиль 2022 года выпуска. Однако, даже за такую цену покупатель получает неплохой набор опций: камера заднего вида, кожаный салон, головное устройство с сенсорным экраном, светодиодные фары, а также доступ без ключа.

В городе Ростов-на-Дону цена на аналогичную модель составляет 2 270 000 рублей. Некоторые дилеры устанавливают еще более высокие цены, например, в Самаре за Suzuki Ciaz просят 2 600 000 рублей. Но стоит отметить, что технически все представленные на российском рынке автомобили одинаковы: под капотом у них 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с.

Этот мотор работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Как видно на изображениях, предоставленных порталом Carsweek.ru, внешне Suzuki Ciaz выглядит современно и стильно, что, вероятно, привлечет внимание покупателей.

Ранее мы уже писали о самых доступных японских автомобилях в России, и именно Suzuki Ciaz возглавил этот список, предложив покупателям сочетание цены и хороших опций.