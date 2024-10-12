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В Россию привезли новую модель Honda, доступную за цену "Москвича"

Автодилеры установили цену на новую модель Honda Crider примерно в 1 900 000 рублей, что делает ее прямым конкурентом для уже классической модели «Civic».
РедакцияР
Редакция
12.10.2024, 20:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автодилеры установили цену на новую модель Honda Crider примерно в 1 900 000 рублей, что делает ее прямым конкурентом для уже классической модели «Civic».

По информации, рекламируемая повсеместно модель «Vesta» продается немного дороже - на 60 000 рублей выше, чем «Хонда» в Techno комплектации с вариатором и двигателем мощностью 122 лошадиные силы. В то же время, «Москвич 6» доступен по цене не менее 2 200 000 рублей, несмотря на то, что обе модели собираются в России.

Объявлений о продаже обновленной Хонды пока немного, можно сказать, что их единицы (по последним подсчетам - всего десять), но следует отметить, что минимальная цена включает в себя утилизационный сбор и ПТС.

Ценовой диапазон на Honda Crider может варьироваться в зависимости от региона продажи: от упомянутых ранее 1 900 000 рублей в Москве до 2 250 000 рублей в Дагестане.

На новой модели регулируемая рулевая колонка, запуск двигателя без ключа, стильная кожаная обивка сидений, AutoHold ручник, оригинальная приборная панель, задняя камера, противотуманные фары, и мультимедийная система. Особое внимание заслуживают литые 16-дюймовые диски. Дизайн Crider содержит элементы, знакомые по хэтчбеку Jazz. Обе модели Honda производятся на одном заводе в Китае, а именно на заводе «GAC - Honda».

Длина платформы автомобиля составляет 3,9 метра, колесная база - 2,73 метра. Салон стал более просторным, а наличие откидного подлокотника, превращающегося в мини-столик, добавляет модели шарма. Что касается технических характеристик, то Honda Crider оснащается 122 лошадиными силами, бесступенчатым вариатором и 1-литровым турбированным мотором из Civic.

Ранее наше издание рассказывало о самых доступных японских автомобилях на рынке. Honda Crider возглавила этот рейтинг.

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