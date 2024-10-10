Недорогая семиместная Toyota появилась в России и стоит дешевле китайских автомобилей.

На российском авторынке начал продаваться семиместный Toyota Veloz, который сочетает в себе черты минивэна и кроссовера. Цена на новинку составляет от 3 170 000 рублей, что дешевле, чем у некоторых конкурентов, выяснили журналисты издания «Автоновости дня».

Сравнивая стоимость Toyota Veloz с китайскими аналогами, можно заметить преимущество. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Okavango стоят от 3 210 000 и 3 528 990 рублей соответственно, в то время как цена на Jaecoo J8 начинается от 4 399 000 рублей.

Новый Toyota Veloz 2023 года выпуска можно приобрести от 3 170 000 рублей в Ярославле. В базовую комплектацию входят ABS, EBD, ESP, восемь подушек безопасности, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и другие опции.

Несмотря на то, что цена на Toyota Veloz ниже, чем у некоторых конкурентов, в других регионах России стоимость может быть выше. Например, в Самаре за аналогичный автомобиль просят 3 500 000 рублей, а в Ноябрьске цена достигает 3 550 000 рублей.

Тем не менее, самая высокая цена на новый Veloz фиксируется в Тюмени, где автомобиль оценили в 4 040 000 рублей.

Под капотом всех машин одинаковый 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л.с. в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Средний расход топлива у таких автомобилей составляет 5-7 литров на 100 км.

Toyota Veloz представляет собой роскошную версию компактвэна Toyota Avanza с модернизированным дизайном, увеличенными размерами и расширенным оснащением. Обе модели выпускаются на заводе в Индонезии, однако Veloz имеет более агрессивный внешний вид и улучшенный интерьер.

Кроме того, на российский рынок начали поступать седаны Toyota Levin, неизвестные широкому кругу потребителей. Цена на эту модель стартует от 2 300 000 рублей, согласно объявлению на одном из интернет-ресурсов.