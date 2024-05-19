Недорогой и надежный кроссовер Kia поступил в продажу в России по цене ниже, чем у китайских аналогов

Популярные в России кроссоверы Kia Seltos, ранее выпускавшиеся в Калининграде, теперь появляются на российском рынке исключительно за границей. Отчетливо это видно по ценам, за которые предлагаются эти автомобили. Минимальная цена на новый Seltos 2023 года составляет 1 900 888 рублей и это не предел.

В комплектации Prestige этот кроссовер имеет кожаную отделку интерьера, цифровой «кокпит», однозонный климат-контроль, камеру заднего вида, бесключевой доступ и много других опций, делая его более привлекательным для покупателей.

Но цены могут быть и выше. Например, другой предприниматель из Набережных Челнов оценил Seltos 2024 года в комплектации Premium Edition уже в 2 550 000 рублей, также привозимый из Китая по заказу.

Дилеры предлагают аналогичные кроссоверы по цене от 2 617 000 рублей в Санкт-Петербурге и от 2 699 000 рублей в Москве. В других городах, цены начинаются от 2 735 000 рублей и могут достигать 2 899 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Все указанные машины оснащены базовым 1,5-литровым 115-сильным двигателем с вариатором и передним приводом. А те, кто желает автомобиль с 2,0-литровым двигателем на 149 л.с., должны будут расстаться с минимум 2 980 000 рублей.

Сравнивая цены, можно заметить, что китайские аналоги стоят почти также дорого. Например, Omoda C5 в комплектации Lifestyle 2024 года оценивается в 2 551 900 рублей, Chery Tiggo 4 Pro обойдется в 2 420 000 рублей, а Geely Coolray минимум за 2 609 990 рублей.

Интересно, что аналогичные по популярности Kia Sportage теперь также поставляются в Россию из-за границы. На различных площадках продаж уже можно найти десятки таких кроссоверов от разных продавцов.