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Новый Nissan: надежный кроссовер в богатой комплектации доставлен в Россию

В России стартовала продажа китайской сборки Nissan Qashqai по цене от 2,6 млн рублей. Минимальная стоимость кроссовера с механической коробкой передач составляет указанную сумму, в то время как версия с АКПП обойдется в 3,1 млн рублей.
РедакцияР
Редакция
04.06.2024, 17:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России стартовала продажа китайской сборки Nissan Qashqai по цене от 2,6 млн рублей. Минимальная стоимость кроссовера с механической коробкой передач составляет указанную сумму, в то время как версия с АКПП обойдется в 3,1 млн рублей. При выборе полноприводной модификации в богатой комплектации цена достигает 3,7 млн рублей.

По данным «ЗР», варианты с «автоматом» фактически оснащены вариатором. Эксперт Сергей Зиновьев отметил, что россияне знакомы с двигателями и вариаторами по второму поколению. В базовой комплектации установлен 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 115 лошадиных сил. Несмотря на некоторые недостатки, такие как склонность к закоксовке и проблемы с цепью ГРМ, этот двигатель предлагается с МКПП или вариатором Jatco JF015E.

Более мощный двигатель – 144-сильный атмосферник объемом два литра – доступен как опция. Он сочетается с вариатором JF016E и, по словам экспертов, не вызывает серьезных проблем до отметки в 80-100 тыс. километров.

Новые Nissan Qashqai, выставленные на продажу, оборудованы различными опциями, включая обширный набор электроники, экранов и фирменную систему ProPilot.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что японский автопроизводитель Nissan прекратил выпуск новых двигателей внутреннего сгорания.

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