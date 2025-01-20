На Российский рынок выйдет новый SsangYong Rexton с пятилетней гарантией

В самом начале текущего года в России планируют провести релиз на рынок нового внедорожника KGM Rexton. Автомобиль будет оснащен 2-литровым турбированным двигателем мощностью 225 лошадиных сил, в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода.

Длина внедорожника составляет 4,85 метра, при этом колесная база равна немногим более 2,86 метра. Салон автомобиля рассчитан на пять пассажиров, предусмотрен большой багажник объемом 1051 литр. У внедорожника имеется русскоязычная приборная панель, камеры кругового обзора, ESC, ABS, системы контроля слепых зон, защиты от опрокидывания и другие опции.

В России новинку будут предлагать в двух комплектациях - Dream и Icon. Покупатели смогут выбрать цвет кузова (из четырех вариантов) и цвет салона (черный или бежевый). Производство стильных внедорожников осуществляется в Южной Корее. Владельцам автомобилей будет предоставлена пятилетняя гарантия, заверяет официальный дистрибьютор - компания "РЭКС Моторс".

На данный момент цен на новинку еще нет. Однако, в конце прошлого года были опубликованы предварительные цены. Согласно этим данным, стоимость большого Rexton может составить около 5,6 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что у российских автодилеров уже доступен к продаже увлекательный кроссовер Toyota Corolla Cross в топовой комплектации за 3,9 миллиона рублей.