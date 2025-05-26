Производство китайских автомобилей Haval может быть запущено в России

На предприятии AMMKZ в городе Алматы планируется запустить производство полного цикла с включением сварочных работ и окраски внедорожников Haval H5 и H9 с двухлитровыми турбодвигателями. Согласно информации портала Motor.ru, новые документы уже появились в открытой базе сертификатов ОТТС, что свидетельствует о предстоящих изменениях.

Ранее генеральный директор компании "Астана Моторс" Нурлан Смагулов отмечал, что рамные автомобили Great Wall, собранные на новом производстве, будут распространяться не только на территории Казахстана, но и в странах СНГ, включая Россию. В Российской Федерации данные модели пользуются популярностью, тогда как на заводах в Калуге и Туле выпускаются лишь кроссоверы с монококовой конструкцией.

Планируется, что на заводе AMMKZ будет осуществлена локализация 7 моделей: Chery Tiggo 2 PRO, Chery Tiggo 4, Haval Jolion, TANK 300, Changan CS55 Plus, а также Haval H5 и Haval H9. Власти Казахстана выражают опасения относительно освобождения локализованных автомобилей от уплаты утилизационного сбора в Российской Федерации. В случае успешного соглашения, основными потребителями производимой продукции станут граждане России.

Напомним, что на рынке России уже присутствуют внедорожники Haval H5 и H9, однако они поставляются из Китая.