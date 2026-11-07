В Россию завезли сотни новых кроссоверов Toyota: какие автомобили предлагают за 2 млн рублей

В России стартовали продажи нового для местного рынка кроссовера — электрического Toyota bZ3X. Модель разработана совместным предприятием GAC-Toyota для Китая. Как выяснили «Автоновости дня», сейчас в продаже находятся несколько сотен таких автомобилей, часть из них уже доступна покупателям.

Минимальная ориентировочная стоимость Toyota bZ3X при заказной поставке составляет 2 000 000 рублей. Во Владивостоке за эту сумму предлагают привезти кроссовер в комплектации Air+. Автомобиль оснащен передним электромотором мощностью 150 кВт (204 л. с.) и литий-железо-фосфатной батареей с жидкостным охлаждением и функцией предподогрева. При емкости 50 кВт·ч аккумулятор обеспечивает запас хода до 430 км.

Фото: Автоновости Дня

В Красноярске аналогичный электромобиль с одним двигателем на передней оси готовы доставить за 2 200 000 рублей. В Москве стоимость привозных Toyota bZ3X начинается от 2 247 000 рублей. До 2 500 000 рублей за поставку кроссовера просят в Рязани, Твери, Екатеринбурге, Хабаровске, Благовещенске, Воронеже, Иркутске, Челябинске и Новосибирске.

Несколько сотен автомобилей предлагаются и в наличии. Например, в Иркутске новую одномоторную Toyota bZ3X продают минимум за 2 650 000 рублей. В Омске, Бийске и Барнауле цена выше на 200 тысяч — 2 850 000 рублей. В Анапе, Краснодаре и Самаре кроссовер оценили в 2 880 000 рублей, а в Ростове-на-Дону он стоит 2 950 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Приобрести новую Toyota bZ3X из наличия также можно в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Вологде, Минеральных Водах, Краснодаре, Кирове, Екатеринбурге, Астрахани, Пятигорске и ряде других городов России.

Все представленные автомобили, в том числе массово поставляемые официальными дилерами Toyota в Москве и Петербурге, имеют одномоторную силовую установку с электромотором мощностью 204 л. с. При этом емкость батарей различается: на рынке встречаются версии как с аккумулятором на 50 кВт·ч, так и с батареей емкостью 58,4 кВт·ч. Последняя обеспечивает запас хода до 520 км.

Фото: Автоновости Дня

В оснащение кроссоверов входят мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 8,8 дюйма. Кроме того, автомобили могут иметь передние сиденья с подогревом, вентиляцией и памятью настроек, беспроводную зарядку для смартфона мощностью 50 Вт, аудиосистему Yamaha, панорамную крышу и отделку салона тканью либо эко-кожей.

Набор систем помощи водителю определяется комплектацией. В базовых версиях, включая 430 Air, такие функции могут отсутствовать или быть ограниченными. В более дорогих исполнениях устанавливается комплекс Toyota Pilot, включающий монокамеру, пять камер и ультразвуковые датчики. В его состав входят адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Фото: Автоновости Дня

Ранее сообщалось о поставке в Россию партии из нескольких сотен новых Toyota Camry в 80-м кузове. Автомобили, выпущенные совместным предприятием GAC-Toyota для китайского рынка, теперь доставляют в страну по альтернативным схемам. Стоимость седана из наличия начинается от 3 415 000 рублей.

Также из Китая в Россию привозят новые семиместные кроссоверы Toyota Highlander. Как и Camry, их производит совместное предприятие GAC-Toyota. На конец октября по всей стране в наличии находились несколько сотен таких автомобилей, а их минимальная цена составляла 4 900 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев