Когда-то сегмент компактных кроссоверов Volkswagen в России был «закрыт» моделью Taos, которую выпускали на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Сейчас там производят автомобили Volga, а место Taos на российском рынке постепенно занимают новые кроссоверы Tharu китайской сборки.

Как выяснили «Автоновости дня», в России уже доступно несколько сотен новых «Тару». Их стоимость начинается примерно от 2 150 000 рублей. Автомобили, находящиеся в наличии в Китае, с учетом льготного утильсбора и доставки предлагаются минимум за 1 840 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Volkswagen Tharu XR за 1 840 000-1 950 000 рублей предлагают привезти в Чебоксарах, Воронеже, Самаре, Казани и других городах России. Уже доставленный кроссовер можно купить в Красноярске и Кемерово. Минимальная цена такого автомобиля составляет 2 150 000 рублей. В Самаре, Уфе, Краснодаре, Новороссийске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону и других городах стоимость начинается от 2 200 000 рублей.

Растаможенные кроссоверы, готовые к постановке на учет, также продают в Тюмени, Владимире, Брянске, Перми, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Архангельске, Сочи и Стерлитамаке. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге новые Tharu XR чаще всего предлагаются с коммерческим утильсбором. Их цены превышают 2 800 000-3 000 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Для Volkswagen Tharu XR предусмотрены два силовых агрегата. В начальных версиях используется 1,5-литровый 110-сильный «атмосферник», работающий с классическим шестиступенчатым «автоматом». Именно такие автомобили ввозят в Россию с льготным утильсбором, размер которого составляет 3400 рублей.

Вторая модификация не подпадает под льготный утильсбор. Она оснащается 1,5-литровым 160-сильным турбомотором в сочетании с семиступенчатым «роботом» DSG DQ200 с «сухими» сцеплениями. Такие Tharu XR можно ввезти в Россию только с коммерческим утильсбором, который увеличивает стоимость примерно на 800 тыс. рублей.

В оснащение кроссоверов обычно входят двухзонный климат-контроль, цифровая комбинация приборов и мультимедийная система с 9,2-дюймовым тачскрином. Также предусмотрены поддержка Apple CarPlay/Android Auto, подогрев передних сидений, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль в составе комплекса электронных ассистентов IQ.Drive, атмосферная подсветка интерьера, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и электропривод багажной двери.

Габариты Volkswagen Tharu XR составляют 4355 мм в длину, 1762 мм в ширину и 1605 мм в высоту. Колесная база модели равна 2651 мм. По размерам кроссовер можно считать аналогом и конкурентом LADA Azimut, продажи которого должны начаться 1 декабря.

Новый флагман «АвтоВАЗа» длиннее Tharu XR на 61 мм и достигает 4416 мм. Разница в ширине составляет 76 мм, а по высоте — всего 2 мм. Колесная база «вазовской» новинки больше на 24 мм.